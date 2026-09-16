Эксперт Алексеева рассказала, почему игры по интернет-мемам стали хитами В RuStore объяснили растущую популярность видеоигр на основе мемов

Москва16 сен Вести.Игры, созданные на основе вирусных интернет-мемов, стремительно набирают популярность среди пользователей, рассказала NEWS.ru менеджер по развитию бизнеса отечественного магазина приложений RuStore Ольга Алексеева.

По словам эксперта, мемы позволяют разработчикам быстро наладить контакт с аудиторией без необходимости подробно объяснять предысторию персонажей. Сами шутки стали сложнее: вокруг них формируются узнаваемый визуальный стиль и целые вымышленные миры, как в случае с трендом на "советский брейнрот", легшим в основу игры "Побег от Черемши".

В таких проектах обычно используются простые механики, которые легко освоить за пару минут, что позволяет игрокам напрямую взаимодействовать с любимыми сетевыми героями и создавать новый вирусный контент.