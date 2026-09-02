"Газ", "нишевый" и "сикс-севен" вошли в топ-40 претендентов на "Слово года-2026"

"Газ", "нишевый" и "сикс-севен" претендуют на звание "Слово года-2026" "Газ", "нишевый" и "сикс-севен" вошли в топ-40 претендентов на "Слово года-2026"

Москва2 сен Вести.Такие слова, как "газ", "нишевый", "прайм-эра", "сикс-севен" и многие другие вошли в число претендентов за победу в проекте "Слово года-2026". Об этом пишет РБК со ссылкой на организаторов - импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения".

Эксперты из рабочей группы выделили 40 слов, которые чаще других звучали в речи, СМИ и в соцсетях. Критериями выбора стали: актуальность, популярность и степень влияния на общество, культуру и русский язык.

В частности, в топ-40 вошли слова, отражающие самые заметные тренды года. Например, те, что касаются темы развития технологий и искусственного интеллекта ("ИИ", "ИИ-агент", "нейросеть", "нейрослоп", "вайбкодинг", "промпт"), или экономики и политической ситуации ("бензин", "НПЗ", "маркетплейс", "Wildberries", "блокировка", "белые списки", "дрон", "БПЛА").

Отдельно были выделены слова, связанные с молодежным сленгом и цифровой культурой. В этот список вошли такие понятия, как "брейнрот", "лор", "нишевый", "пухосос", "6-7" ("сикс-севен"), "Колобок" и мессенджер "Макс".

Также в топ-40 оказались слова, отражающие общественно значимые темы и коллективные переживания. В их числе – "единство", "прайм-эра" и "миллениалы".