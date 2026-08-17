Председатель СЖР: кодекс с правилами по работе с ИИ представят в 2027 году

В следующем году журналистам представят новый кодекс с правилами по работе с ИИ Председатель СЖР: кодекс с правилами по работе с ИИ представят в 2027 году

Москва17 авг Вести.Союз журналистов России (СЖР) разрабатывает кодекс с рекомендациями по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в профессиональной деятельности, и он, вероятно, будет принят осенью 2027 года. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал председатель СЖР Владимир Соловьев.

По его словам, всем, но особенно журналистам важно внимательно фильтровать информацию. Поэтому в СЖР задумались о создании нового кодекса этики российского журналиста, в который будут включены рекомендации по работе с искусственным интеллектом.

Он отметил, что предыдущий кодекс этики был создан еще в СССР и устарел. В то время не было ни интернета, ни мобильных телефонов, и никто представить себе не мог, что появится такой способ поиска информации, как искусственный интеллект.