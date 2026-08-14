Москва14 авг Вести.С марта 2027 года отечественные ИИ-модели будут обязаны предоставлять своим пользователям возможность маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, а также указывать его роль. Об этом ИС "Вести" рассказал IT-эксперт Илья Костунов.

Он добавил, что такую маркировку смогут использовать и журналисты.

С марта 2027 года наши национальные суверенные модели искусственного интеллекта... обязаны будут предоставлять возможность, чтобы те, кто использует эти модели, могли маркировать контент… Уже сегодня разработчики ИИ-моделей будут учитывать это требование. Поэтому журналисты, помимо своих профессиональных стандартов, этических стандартов, стремления наиболее точно, достоверно информировать свою аудиторию, получат еще и российские технические возможности рассказал Костунов

Ранее сообщалось, что новые ИИ-модели Claude будут маркировать свой контент. Для этого они будут "вшивать" в него невидимые водяные знаки.