При правительстве создана рабочая группа по ИИ и авторскому праву

Правительство России создало рабочую группу по вопросам ИИ и авторского права При правительстве создана рабочая группа по ИИ и авторскому праву

Москва5 авг Вести.При правительстве России создана рабочая группа по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и авторского права. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Рабочая группа сформирована в рамках правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Ее основной задачей станет подготовка предложений по созданию правовых условий для развития отечественных моделей ИИ с учетом интересов правообладателей, СМИ, креативных индустрий и разработчиков.

Участники группы займутся вопросами использования объектов интеллектуальной собственности для обучения нейросетей, определения прав на результаты, созданные с применением ИИ, а также разработкой мер по предотвращению несанкционированного использования объектов авторского права.

Решением Дмитрия Григоренко рабочую группу возглавила главный редактор АО "Телекомпания НТВ" Александра Кошарницкая. В ее состав вошли более 20 представителей государственных органов, медиахолдингов, киностудий, СМИ и отраслевых объединений.