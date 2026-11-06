Почему мы любим сказки: этнограф разобрал архетипы русского фольклора Этнограф Васин назвал неслучайным обращение к сказочным сюжетам в наши дни

Москва6 ноя Вести.Обращение к русским сказкам является перспективным материалом для создания произведений массовой культуры, потому что архетипичные образы из фольклора узнаваемы людьми и читаемы на интуитивном уровне. Подробнее об этом в интервью ИС "Вести" рассказал специалист по традиционной народной культуре центральной России, научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника Константин Васин.

Он отметил, что русские сказки хранят идеальные образы не только положительных, но и отрицательных персонажей.

В русских сказках все богатство русского фольклора, народной мудрости... И вот эти идеальные образы: красная девица, добрый молодец, Финист – Ясный сокол, Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная, – они являются такой квинтэссенцией лучших чаяний нашего народа, которые вложили в эти образы всю свою душу, все самые лучшие впечатления, все самые лучшие ожидания... Баба-яга в этом плане является неким учителем мудрым, не совсем злодеем объяснил этнограф

К сказочным сюжетам продолжают обращаться и при создании современных произведений, потому что все образы отражаются в сознании русского человека, добавил Васин.

Потом в сказках русских у нас есть волшебные предметы, которые становятся волшебными именно в сказке, и мы совсем по-другому смотрим и на волшебную мельницу, и на ту же самую иглу, которая является хранительницей, так сказать, жизни Кощея Бессмертного, и на многое другое. Поэтому неслучайно к русским сказочным сюжетам обращаются и сейчас в современном мире. Эти все образы архетипичные, они узнаваемые, они даже на интуитивном уровне прочувствованы, потому что все равно мы люди русские, у нас эти архетипы живут в наших душах, в нашем сознании подчеркнул он

Ранее сообщалось, что славянская сказочная и фольклорная тематика стала популярной у российских разработчиков видеоигр.