Москва24 сен Вести.Российское общество находится в поиске идеального героя. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

По его словам, на таких форумах самой важной является тема единства культурного пространства, потому что сейчас оно чувствуется как никогда.

Но в этот раз мы обсуждаем тему героев, потому что наше общество находится в очередной раз в поиске этого идеального героя … Наши зрители меньше любят идеального героя и больше любят героя, нормального, обычного человека из народа, который в сложной ситуации готов брать на себя ответственность, готов меняться под воздействием обстоятельств и который готов пойти на какие-то тяготы, невзгоды и серьезные изменения ради того, чтобы защитить своих близких, защитить страну, защитить себя сказал Гореславский

Он также добавил, что зритель готов и к художественному вымыслу, но идеальный образ – это человек, который не лишен чувства юмора и может в любой ситуации справиться с унынием и ленью.

Ранее актриса театра и кино Яна Поплавская заявила, что нужны пьесы и фильмы про героев специальной военной операции.