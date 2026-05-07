Москва7 маяВести.Актриса театра и кино Яна Поплавская считает, что нужны пьесы и фильмы про героев специальной военной операции. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".
По словам Поплавской, важно, чтобы бойцами гордились.
Я очень хочу, чтобы наконец-то у нас были пьесы, у нас были фильмы … про героев. Чтобы вы выходили на улицу и про вас говорили: "Это наша гордость! Это наши герои!"сказала Поплавская
Ранее актер и режиссер Стивен Сигал на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что снял фильм об СВО, чтобы показать правду.