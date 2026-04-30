Актер Сигал заявил, что решил снять фильм с правдой про ситуацию в Донбассе

Сигал рассказал, что снял фильм про СВО, чтобы показать правду Актер Сигал заявил, что решил снять фильм с правдой про ситуацию в Донбассе

Москва30 апр Вести.Актер и режиссер Стивен Сигал на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что снял фильм об СВО, чтобы показать правду.

Сигал отметил, что информацию о ситуации в зоне СВО часто искажают западные СМИ. По словам актера, его расследования только подтвердили этот факт.

Сигал решил лично посетить Донбасс, увидеть происходящее в реальности и показать правду.

Как отметил актер, он побывал в Мариуполе и многих других местах.

Я решил снять документальный фильм, чтобы показать свой взгляд на то, что происходит в Донбассе... сказал актер, его слова приводит ТАСС

В 2024 году вышел фильм Сигала "Во имя справедливости". Американский актер и режиссер тогда посетил Донбасс, побывал на местах преступлений украинских националистов против мирных жителей Донецка и Луганска, пообщался с пленными боевиками ВСУ и увидел руины "Азовстали".