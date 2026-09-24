Москва24 сен Вести.Искусственный интеллект является хорошим помощником в творческой сфере. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

На том этапе развития, на котором мы с вами с вами находимся … искусственный интеллект – это хороший помощник во многих делах. И не стоит думать, что он сделает что-то сильно большее. Пока, на текущий момент, мы не знаем, куда приведет развитие искусственного интеллекта … Искусственный интеллект сейчас – это прежде всего хороший помощник для художника, хороший помощник для творца, для тех, кто ищет и анализирует какую-то фактуру