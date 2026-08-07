Россияне стали больше интересоваться книгами о кризисе среднего возраста В России вырос спрос на книги о кризисе среднего возраста

Москва7 авг Вести.Популярность книг про кризис среднего возраста в РФ достигла максимума за три года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на книжный сервис "Литрес".

Выручка от продаж нон-фикшн литературы о переосмыслении карьеры и жизненных целей, как подчеркивается, выросла за первые семь месяцев 2026 года на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как отмечают специалисты, рост интереса к подобной литературе отражает более глубокие изменения: сам кризис среднего возраста сегодня наступает уже ближе к 30 годам говорится в материале

При этом отмечается, что с кризисом сталкиваются как мужчины, так и женщины, а литература становится для многих первым шагом к осмыслению происходящего.

Между тем президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил, что продажи классической литературы в России за последние три года выросли почти в два раза. Он также отметил, что сейчас появляются новые писательские имена, проекты, произведения.