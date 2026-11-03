Москва3 ноя Вести.Современные игроки теряют интерес к длительному изучению мира игры через прочтение информации, им нужна быстрая и динамичная история. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал директор по производству Game Art Pioneers Сергей Алексашенко.

По словам Алексашенко, предпочтения игроков изменились и теперь разработчики делают упор на более динамичную подачу истории игрового мира.

Аудитория молодеет. Им больше всего нравится такая быстрая история. Читать, копаться в этих вот миллионах свитков, книг и всего остального, что было у нас, когда мы играли, и это было интересно, чтобы узнать вселенную – сейчас никому неинтересно сказал он

Ранее сообщалось, что почти половина жителей России увлекаются онлайн-играми, причем каждый третий делает это на регулярной основе. Мужчины, как показало исследование, играют в онлайн-игры активнее женщин.