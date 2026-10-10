VK: за 20 лет короткие ролики пришли на смену перепискам между пользователями

В VK рассказали, как изменились переписки между пользователями за 20 лет VK: за 20 лет короткие ролики пришли на смену перепискам между пользователями

Москва10 окт Вести.За 20 лет основной способ пользователей социальной сети VK переписываться друг с другом изменился: от простого обмена сообщениями люди перешли к отправке коротких видеороликов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал директор по продукту ВКонтакте, VK Видео и VK Музыки Евгений Васильев.

Если раньше, в 2006 году, например, активно развивалась, росла переписка, люди очень много общались, то сейчас часть переписки ушла в контентное взаимодействие и обмен разного рода короткими роликами и постами рассказал он

Также он отметил, что серьезное развитие за время существования социальной сети получила система рекомендаций.

Самая большая революция… которая произошла, это, конечно, система рекомендаций, которая позволяет сделать уникальный сервис для любого из пользователей. Несмотря на то, что у всех одинаковый интерфейс, сервис у всех совершенно разный, потому что каждый пользователь получает свой набор контента, который именно ему интересен добавил Васильев

За 20 лет работы социальной сети VK число пользователей выросло с 50 тысяч до 95 миллионов. В онлайне они проводят в среднем больше часа в сутки – 64 минуты.