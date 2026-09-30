Даванков рассказал, зачем "Новые люди" размещали ролики в TikTok Даванков: дети рассказывают родителям о "Новых людях" после роликов в TikTok

Москва30 сен Вести.Ролики "Новых людей" в TikTok видят дети и рассказывают о партии своим семьям. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" член партии, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, контент создают "молодые ребята", сторонники партии.

И они действительно по-новому создают ролики. Очень много в эту кампанию я слышал того, что детки, которые болеют за нас и не могут пока голосовать, пришли к родителям, рассказали о партии "Новые люди". Это интересно, и мне кажется, на это можно ориентироваться, потому что все, что мы делаем, любая партия делает для своих будущих детей, им жить в этой стране и им развивать нашу Россию. Поэтому хорошо, что дети уже что-то знают о политике с самых молодых лет сказал Даванков

По данным Mediascope, ежемесячная аудитория TikTok в России составляет более 60 млн пользователей, несмотря на введенные соцсетью ограничения и приостановку публикации новых роликов из РФ.

Ранее Даванков рассказал ИС "Вести", на что будет направлена работа фракции "Новые люди" в Госдуме. По его словам, в рамках нового созыва планируется поддержка молодежи и национального производства, будут затронуты вопросы экологии и туризма.