Москва25 сен Вести.За политическую партию "Новые люди" голосует огромное количество молодых людей. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева.

Нам часто говорят, что молодежь не ходит на выборы, что молодежь аполитична, работать с ними не имеет никакого смысла. Так вот опыт нашей партии показывает совершенно обратное, потому что за нас голосует огромное количество молодых людей, и это … дополнительно усиливает мою веру в будущее нашей страны, потому что активная молодежь с собственной точкой зрения, с собственной позицией – это наш электорат – это люди, на которых мы надеемся, ради которых мы работаем. Это настоящие "Новые люди"