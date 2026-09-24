Москва24 сен Вести.Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский хотел бы, чтобы в современном мире, когда люди тратят много времени на мессенджеры, соцсети и просмотр коротких роликов, зрители подходили к просмотру российских продуктов кинематографа осмысленно. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Тренды у нас простые: у нас все смотрят короткие видео, листают ленты. Смотрят все это в социальных сетях. Социальные сети съедают большую часть внимания людей. Вторая часть – это мессенджеры. А вот осмысленный просмотр, когда у тебя есть тот самый час вечером и ты думаешь, на что его потратить, – его мы бы хотели, чтобы занимали наши российские продукты заявил Гореславский

Ранее Гореславский заявил, что сегодня почти все пользователи интернета, от детей до пенсионеров, могут определить, был ли контент создан при помощи искусственного интеллекта.