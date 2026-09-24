Москва24 сен Вести.Сотрудничество Института развития интернета (ИРИ) помогает ВГТРК воплощать малореализуемые идеи. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель дирекции телекино телеканала "Россия" Михаил Россолько.

В московском кинотеатре "Художественный" прошла презентация проектов, созданных при поддержке ИРИ. Среди крупнейших телевизионных партнеров Института развития интернета является ВГТРК.

Для канала "Россия", для ВГТРК это сотрудничество очень важно. Важно то, что дополнительное влияние, в том числе и финансовое. ИРИ позволяет нам реализовать те идеи, которые, возможно, без этой институции были бы маловероятны и малореализуемые. И кроме этого, безусловно, продюсерское участие, потому что ИРИ не только дает деньги, ИРИ вполне себе на равных правах вместе с нами занимается продюсированием проектов. И идеи, которые они нам дают, которыми мы обмениваемся, безусловно синергия – мы вместе делаем проекты, которые делают весь рынок лучше