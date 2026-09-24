Москва24 сен Вести.В московском кинотеатре "Художественный" прошла презентация нового сезона Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Об этом сообщили генеральный директор и генеральный продюсер организации Алексей Гореславский и Елена Лапина.

В рамках презентации они рассказали про зрительские тренды и привычки, а также про то, какой контент ИРИ пользуется наибольшей популярностью. Одним из наиболее важных показателей для создателей проектов стал процент досматриваемости.

Впервые в число лидеров по этому показателю вошли и документальные сериалы, созданные при нашей поддержке. Следующий шаг для нас — еще глубже разобраться в том, как меняется медиапотребление детей и подростков, и создавать больше проектов, которые действительно удерживают их внимание — к которым хочется возвращаться сказал Гореславский

В премьеру в разделе детского контента вошли мультсериалы "Муся, Чук и Станислав" и "Белые сны 2", среди исторических сериалов - "Даниил Московский", который рассказывает о становлении Москвы как центра Руси усилиями младшего сына Александра Невского, ретродетектив "Чужой город" о расследовании загадочного дела в 1940-е годы в Калининграде и сериал "Держаться за землю", снятый по мотивам романа Сергея Самсонова о том, как поменялась жизнь некогда дружной семьи на фоне событий на Донбассе в 2014 году. Документальная линейка нового сезона была представлена сериалом "Кадр №1" о семьях, ждущих появления ребенка.

В общей же сложности представителями ИРИ были анонсированы более 100 проектов в различных жанрах и форматах.

Ранее сообщалось о старте съемок масштабной исторической многосерийной драмы режиссера Тимура Алпатова "Даниил Московский".