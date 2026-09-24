Актер Устюгов рассказал о сериале "Даниил Московский" Актер Устюгов про сериал "Даниил Московский": лошади, интриги, любовь

Москва24 сен Вести.Актер Александр Устюгов, который сыграет роль князя Михаила Черниговского в сериале "Даниил Московский", рассказал в интервью информационной службе "Вести", что зрителей картины ждет динамичный и интересный сюжет.

Это все будет лихо, интересно, круто. Кони, лошади, интриги, любовь сказал Устюгов

События сериала разворачиваются в 1280 году. Младшему сыну Александра Невского Даниилу после смерти отца придется пройти через войну и заговоры и превратить Москву в сильнейшее княжество, которому суждено стать центром Руси.

Ранее сообщалось о старте съемок масштабной исторической многосерийной драмы режиссера Тимура Алпатова "Даниил Московский"