Москва21 сен Вести.Российские киберспортсмены добиваются успеха на соревнованиях благодаря креативу и нестандартным решениям, заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, киберспорт позволяет использовать интеллект и домашние заготовки.

Я когда сам еще играл, у нас было правило: удивил – победил. Наши всегда придумывают что-то нестандартное сказал Смит

По словам главы ФКС России, российская школа традиционно занимает сильные позиции в киберспорте. Смит отметил, что отечественные игроки могут уступать азиатским спортсменам в усидчивости, однако превосходят их в креативности.

Смит также сравнил российский подход с западной школой, которая, по его словам, делает акцент на адаптации к конкретному сопернику. Он считает, что неожиданные изменения стиля игры могут поставить западных спортсменов в сложное положение.