Москва4 сен Вести.Методика подготовки школьников к интеллектуальным соревнованиям, олимпиадам совершенствуется. Об этом ИС "Вести" рассказал ректор РГПУ им. А.И. Герцена, академик РАО Сергей Тарасов.

Методика, которая рождалась многими десятилетиями, была сформирована еще в советский период. Дальше она совершенствуется. Ребята за эти десятилетия, конечно же, меняются, это тоже понятно, поэтому это сплав того опыта, который был накоплен еще в советский период рассказал он

В этом году по итогам международной олимпиады по математике в Шанхае сборная школьников из России завоевала четыре золота и два серебра. На Олимпиаде ребятам предстояло решить задания по четырем темам: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.

Тренеры по праву называют полученный на соревнованиях в Шанхае результат ожидаемым.

[Им давалось] по три задачи в день, по два дня решают. Это стандартная схема, и у нас на отборах такая же. А задачи были сильно со звездочкой. Не каждый профессор математики решит эти задачи. Ребята решают, а вот ученые-математики далеко не все справятся рассказал тренер сборной, научный сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена Кирилл Сухов

Ранее участники сборной рассказали, что результаты Международной олимпиады в Шанхае для них - не предел.