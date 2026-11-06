Москва6 ноя Вести.Российская молодежь за последние пять лет начала живо интересоваться историей и больше читать. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила психолог Алиса Метелина.

Во многом [современная молодежь] читает. Я не скажу за всех, но она читает. Она читает необязательно классику, которую преподают в институтах и в школе. Но она живо интересуется историей. Это прямо, я бы сказала, тоже определенный тренд современного времени, это очень приятно. Даже пять лет назад такого не было. Ну, прямо очень много читают, спорят, отстаивают свою точку зрения сообщила она

Ранее психолог сообщила, что среди россиян наметился тренд на переоценку ценностей: на фоне исторических событий они ищут опоры в семье и друзьях.