Фальков: внимание к истории как к учебной дисциплине сегодня беспрецедентно

Глава Минобрнауки рассказал о беспрецедентном внимании к истории в вузах Фальков: внимание к истории как к учебной дисциплине сегодня беспрецедентно

Москва12 окт Вести.В настоящее время в учебных заведениях РФ уделяется повышенное внимание истории. Об этом ИС "Вести" заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Мы знаем, что к истории сегодня беспрецедентное внимание в университетах как к учебной дисциплине, как к науке в целом. Более того, на будущий год количество ЕГЭ по истории для тех, кто поступает в российские университеты, будет расширено в сравнении с 2026 годом рассказал он

Фальков отметил, что в России по поручению президента Владимира Путина с прошлого года последовательно увеличивается количество специальностей и направлений, где история воспринимается в качестве ключевой дисциплины при зачислении в университет.

Ранее в этом году В России утвердили концепцию исторического просвещения. Документ определяет цели, задачи и механизмы формирования гражданской идентичности у школьников, студентов колледжей и вузов, а также воспитанников детских садов и педагогических учебных заведений.