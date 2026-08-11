Филолог объяснил, зачем в РФ утверждают учебники по истории отдельных регионов Филолог рассказал о целях внедрения учебников по истории отдельных регионов

Москва11 авг Вести.Обновление федерального перечня школьных учебников, в который войдут пособия по истории отдельных регионов России, помогает обеспечить единое образовательное пространство и скрепить будущие поколения общей идеологической доминантой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руководитель Центра русского языка и славистики Российской академии образования Сергей Богданов.

По его словам, государственная политика в этой сфере направлена на решение трех основных задач.

Особенно важно входить в единое образовательное пространство Российской Федерации для наших новых российских регионов. Вторая задача – найти и передать следующим поколениям общую скрепляющую идеологическую доминанту. Конечно, основанную на традиционных общих интеллектуальных и нравственных ценностях… И важный третий момент – это не потерять возможность использования уникальных ресурсов так называемой малой родины объяснил Богданов

9 августа Министерство просвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников, которые допущены к использованию по реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. Кроме того, федеральный список пополнили пособия по истории Краснодарского края, республик Адыгеи, Бурятии, Марий Эл, Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Сахалинской области и других субъектов страны.