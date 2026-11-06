На стыке коллективизма и индивидуализма: психолог о новых ценностях россиян Психолог Метелина: в РФ наметился тренд на возвращение к ценностям СССР

Москва6 ноя Вести.Среди россиян разных поколений идет переоценка ценностей: на фоне исторических событий они ищут опоры в семье и друзьях. Об это в интервью ИС "Вести" сообщила психолог Алиса Метелина.

Так она прокомментировала тренд в социальных сетях, в котором пользователи пишут свои "формулы счастья": перечисляют друзей, питомцев, любимое хобби и приятные ритуалы, например, утренний кофе.

Время диктует свои правила, условия, и сейчас идет определенная переоценка ценностей не только у поколения условно 40 плюс, но и у тридцатилетних, двадцатилетних, соответственно. В связи с событиями, которые происходят, они начинают смотреть на какие-то другие вещи, более понятные, более вечные и более, скажем, поддерживающие в смутное время заявила она

Психолог отметила, что сейчас наметился тренд - "мои друзья, мои близкие – мое богатство". При этом ценность личности для россиян сохраняется, добавила Метелина.

Был тренд такой на коллективизм, это являлось вектором Советского Союза. Потом … история индивидуализма пошла. И сейчас происходит, я бы сказала, синергия. И то, и другое начинает каким-то интересным образом переплетаться, и возникает что-то новое. То есть старые ценности, те, которые были когда-то, они возвращаются. А при этом ценность личности никуда не ушла. Она остается трендом. И вот эта прекрасная история про то, что "Мои друзья - мое богатство, близкие люди — мое богатство", это очень здорово отметила психолог

Алиса Метелина уверена, что переоценка ценностей среди россиян снижает уровень нарциссизма. Она считает это положительным трендом, так как попытка быть лучше других и постоянно демонстрировать успехи не может стать опорой в жизни.

Это помогает смотреть на близких людей по-другому, вообще их видеть, это уменьшает количество нарциссизма. Потому что как только ты остаешься один на один с самим собой, то миф, история всемогущества, она рассеивается, потому что мы всего лишь люди. Мы живые, мы смертные, нам больно, мы ударяемся, плачем, мы бываем некрасивыми. И здесь, мне кажется, это замечательная история и про принятие себя, и про нахождение новых опор. То есть, казалось бы, в простых и известных старых вещах, в дружбе, в семье, в детях добавила специалист

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