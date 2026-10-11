Москва11 окт Вести.В сфере компьютерных игр необходимо создавать безопасную среду, чтобы избежать мошеннических действий или пропаганды экстремизма. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась член Синодальной комиссии по биоэтике, член Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви Евгения Жуковская.

Она добавила, что созданием такой безопасной среды должно заниматься государство.

Я считаю, что ограничить жестокость, нецензурную брань и вообще какие-то нормы морали, правила какие-то поведения, мне кажется, что их вообще в обществе у нас … их хватает. Если мы говорим про цифровую и компьютерную среду, здесь все то же самое. Другое дело, что создать условия, чтобы она была безопасной и для детей, и для взрослых, и вообще для безопасности в том числе, чтобы там мошенников не было, чтобы через эти сети компьютерные не вовлекали наших граждан в какие-то противоправные экстремистские группы. Вот это государство этим должно заниматься