Москва11 октВести.В сфере компьютерных игр необходимо создавать безопасную среду, чтобы избежать мошеннических действий или пропаганды экстремизма. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась член Синодальной комиссии по биоэтике, член Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви Евгения Жуковская.
Она добавила, что созданием такой безопасной среды должно заниматься государство.
Я считаю, что ограничить жестокость, нецензурную брань и вообще какие-то нормы морали, правила какие-то поведения, мне кажется, что их вообще в обществе у нас … их хватает. Если мы говорим про цифровую и компьютерную среду, здесь все то же самое. Другое дело, что создать условия, чтобы она была безопасной и для детей, и для взрослых, и вообще для безопасности в том числе, чтобы там мошенников не было, чтобы через эти сети компьютерные не вовлекали наших граждан в какие-то противоправные экстремистские группы. Вот это государство этим должно заниматьсярассказала Жуковская
Ранее заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий Москвы Анастасия Рыбкина рассказала об отечественных разработчиках компьютерных игр. По ее словам, они ценятся во всем мире.