В Госдуме призвали защитить права российских геймеров и разработчиков

В Госдуме предложили установить единые правила для рынка видеоигр в России В Госдуме призвали защитить права российских геймеров и разработчиков

Москва24 ноя Вести.Обсуждаемые новые требования к создателям и дистрибьюторам видеоигр должны учитывать интересы отечественных студий и способствовать профессиональному росту российских игроков.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин, чьи слова приводит Telegram-канал "Единой России".

Отечественная индустрия должна создавать востребованные продукты и конкурировать на равных с международными игроками говорится в публикации

Парламентарий выразил уверенность, что для этого необходимо внедрить единые правила работы на внутреннем рынке.

При этом он подчеркнул, что регулирование обязано принимать во внимание специфику отрасли, где продукты постоянно получают обновления и новые функции.

Головин также акцентировал внимание на защите прав пользователей. По его мнению, национальная принадлежность не может быть поводом для ограничения доступа к международным сервисам и игровым платформам. Депутат добавил, что партия выступает за обеспечение равных условий для россиян в цифровой среде.

Глава комитета поддержал позицию президента о важности разработки контента, основанного на уважении к истории и традициям страны, и отметил, что такие современные и конкурентоспособные продукты станут фундаментом стабильности государства.

Ранее российский разработчик видеоигр Сергей Алексашенко рассказал, как изменилась аудитория геймеров.