Хакер, сливший геймплей GTA VI, получил семь лет тюрьмы и вышел на свободу

Sky News: слившего материалы GTA VI хакера приговорили к семи годам тюрьмы Хакер, сливший геймплей GTA VI, получил семь лет тюрьмы и вышел на свободу

Москва24 ноя Вести.Королевский суд Вулиджа в Великобритании приговорил 21-летнего хакера Ариона Куртая, участника кибергруппировки Lapsus$, к семи годам тюремного заключения за взлом компании Rockstar Games и публикацию рабочих материалов игры GTA VI. Об этом сообщает телеканал Sky News.

С учетом четырех лет, уже проведенных под стражей и следствием, судья постановил отпустить осужденного на свободу. Куртай полностью признал вину; помимо Rockstar Games, он также признан виновным во взломах информационных систем компаний Uber, Revolut и британского телеком-оператора BT.