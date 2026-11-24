Москва24 ноя Вести.В интернете распространяется версия о причастности российских хакеров к утечкам игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Однако, на самом деле, никаких доказательств этого нет, а имеющиеся следы могут вести в Германию, пишут "Известия".

Вскоре после релиза игры GTA VI на консолях PlayStation и Xbox Series в сети появились сообщения, авторы которых обещают запустить ее на ПК или предоставить доступ к файлам. Хакеры из группировки Cyberleek сообщили о сливе 209 ГБ файлов версии GTA VI для Xbox. При этом никаких подтверждений подлинности набора файлов, который якобы будет опубликован, нет.

Разговоры о, так называемом, русском следе активизировались после того, как крупнейший Telegram-канал, посвященный Cyberleek, сменил название и язык – теперь его ведут на русском.

Тем не менее, эксперты отмечают, что никаких подтвержденных фактов, указывающих на то, что группировка каким-либо образом связана с Россией, на данный момент нет.

Пока это не "русский след", а привычная попытка найти его раньше, чем появились доказательства сказал эксперт по кибербезопасности Михаил Шурыгин

Другие пользователи сети уверены в том, что Cyberleek имеет немецкие "корни". В качестве аргументов они ссылаются, например, на то, что аккаунты с таким же ником есть на немецкоязычных технических форумах. Кроме того, по некоторым цифровым следам можно сделать вывод об использовании инфраструктуры немецкого хостинг-провайдера.

Даже при условии, что группировка действительно использует серверы в Германии, нет никаких оснований утверждать, что и их владельцы находятся на территории этой страны. Формальное совпадение названий аккаунтов также не является доказательством их принадлежности одному человеку. Более того, эксперты по кибербезопасности отмечают, что язык ведения канала, его название и инфраструктура могут быть всего лишь средством маскировки, а потому ни русская, ни немецкая версия не могут рассматриваться в отсутствие каких-либо серьезных технических доказательств.

Выход консольной версии GTA VI вызвал мощную волну попыток перепортировать игру и сделать ее доступной для запуска на ПК. Однако это же становится стимулом для мошенников, предупреждают эксперты. Дата официального релиза ПК-версии пока не объявлена, но если энтузиасты смогут запустить игру на ПК прежде, чем выйдет официальная версия, это станет серьезным прецедентом.

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