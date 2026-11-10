Москва10 ноя Вести.Цифровые предзаказы Grand Theft Auto VI (GTA 6) достигли 9,69 млн копий, а оценочная выручка от них составила 942 млн долларов (около 78 млрд рублей) еще до официального выхода. Такие данные приводит аналитическая компания Sensor Tower.

За неделю количество предзаказов выросло почти на 2 млн копий. Еще 3 ноября аналитики оценивали продажи в 7,71 млн копий на сумму 751 млн долларов.

Большинство предзаказов пришлось на PlayStation 5 – 7,23 млн копий на 703 млн долларов. Владельцы Xbox Series X/S приобрели 2,46 млн копий на сумму 239 млн долларов.

По оценке аналитиков, GTA 6 уже превысила показатель Cyberpunk 2077, которую до релиза в 2020 году предзаказали 8 млн раз. Однако данные нельзя сравнивать напрямую: статистика Cyberpunk 2077 включала физические копии и ПК-версию, тогда как Sensor Tower учитывает только цифровые предзаказы на консолях.

При этом Rockstar Games и Take-Two Interactive официально не подтверждали приведенные цифры.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Как ранее сообщало издание Sun, выход игры в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 млн фунтов стерлингов (свыше 16 млн долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную часть франшизы.

Что известно о системных требованиях GTA 6, какие технологии она поддерживает и выйдет ли игра на ПК – читайте в материале.