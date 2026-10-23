"Договоритесь заранее": HR-эксперт Зеленкова об отгуле на день релиза GTA VI Россиянам посоветовали не брать фиктивный больничный в день релиза GTA VI

Москва23 окт Вести.Фиктивный больничный может обернуться проблемами для сотрудника и работодателя. На день релиза компьютерной игры GTA VI лучше взять отгул или отпуск за свой счет. Такой совет дала директор по персоналу коммуникационной группы "Прогресс" Екатерина Зеленкова.

В беседе с агентством городских новостей "Москва" она прокомментировала ажиотаж вокруг сверхпопулярной компьютерной игры GTA VI. В сети многие пользователи писали, что оформят отпуск на день релиза 19 ноября или будут симулировать болезнь перед работодателем.

Работодатель же может столкнуться с претензиями со стороны Социального фонда из-за неправомерных выплат по такому листку нетрудоспособности… Вполне можно договориться и взять один день в счет оплачиваемого отпуска, оформить отпуск без сохранения зарплаты по соглашению сторон считает Зеленкова

Компьютерная игра GTA VI является самым ожидаемым продуктом индустрии развлечений в 2026 году. Только в США цифровую копию игры уже предзаказали 6,08 миллиона раз. По оценкам аналитиков, создатели проекта уже заработали свыше 594 миллионов долларов. Большим событием стал и релиз трейлера игры на видеоплатформе Netflix, что является первым подобным опытом в индустрии.