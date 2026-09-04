В Пироговском Университете объяснили, как переключиться на работу после отпуска

В Пироговском Университете рассказали, как адаптироваться к работе после отпуска В Пироговском Университете объяснили, как переключиться на работу после отпуска

Москва4 сен Вести.Чтобы вернуться к работе после отпуска, нужно начинать с 60% привычного объема задач. Об этом сообщается в Telegram-канале Пироговского Университета со ссылкой на кандидата психологических наук, завкафедрой социальной работы Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ Валентину Баркову.

По ее словам, мозгу нужно обозначить четкие границы между отдыхом и деятельностью, в том числе пространственные: рабочее место должно быть отделено от места отдыха. Помимо этого, нельзя сразу после отпуска пытаться "догнать" упущенное.

Начинайте с 60% от привычного объема, разбивая сложные задачи на этапы и группируя однотипные дела в блоки, чтобы не перегружать когнитивные функции переключением заявила Баркова

Также эксперт посоветовала сохранять физическую активность и время от времени общаться – это помогает мозгу находиться в эмоциональном комфорте и состоянии мотивации, так как в течение миллионов лет его нейросетевая работа оттачивалась в реальной, а не цифровой среде, и живое общение сохраняет свою важность.