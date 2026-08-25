Врач ответил, почему нельзя выходить на работу сразу после отпуска Врач советует россиянам не выходить на работу сразу после отпуска

Москва25 авг Вести.Выходить на работу сразу после отпуска не рекомендуется, так как организму нужно отдохнуть после путешествий как минимум еще три дня. Об этом ИС "Вести" заявил врач-терапевт, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин.

Приезжая из отпуска, нельзя следующим днем выходить на работу. Надо, чтобы отпуск заканчивался трехдневным отдыхом от отпуска. Когда мы выезжаем в другое место, меняется климат, меняется питание, меняются привычки, меняется образ жизни, организм перестраивается на этот лад, он соответственно, и отдыхает, и, соответственно, это некий стресс положительный сказал он

Также врач добавил, что после возвращения домой организму нужно снова адаптироваться.

Во всяком случае три дня – это некий перерыв, потому что сразу организм запускать в рабочий режим, это как поезд, который на большой скорости, затормозить. Это нереально, потому что есть инерция, то же самое с организмом. Мы переходим на лайтовый режим, потихонечку готовим себя … включаем голову отметил врач

Ранее сообщалось, что работающие пятидневную рабочую неделю россияне в следующем году суммарно отдохнут почти пять месяцев за счет выходных, праздничных дней, а также отпуска.