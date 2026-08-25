Москва25 авгВести.Выходить на работу сразу после отпуска не рекомендуется, так как организму нужно отдохнуть после путешествий как минимум еще три дня. Об этом ИС "Вести" заявил врач-терапевт, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин.
Приезжая из отпуска, нельзя следующим днем выходить на работу. Надо, чтобы отпуск заканчивался трехдневным отдыхом от отпуска. Когда мы выезжаем в другое место, меняется климат, меняется питание, меняются привычки, меняется образ жизни, организм перестраивается на этот лад, он соответственно, и отдыхает, и, соответственно, это некий стресс положительныйсказал он
Также врач добавил, что после возвращения домой организму нужно снова адаптироваться.
Во всяком случае три дня – это некий перерыв, потому что сразу организм запускать в рабочий режим, это как поезд, который на большой скорости, затормозить. Это нереально, потому что есть инерция, то же самое с организмом. Мы переходим на лайтовый режим, потихонечку готовим себя … включаем головуотметил врач
Ранее сообщалось, что работающие пятидневную рабочую неделю россияне в следующем году суммарно отдохнут почти пять месяцев за счет выходных, праздничных дней, а также отпуска.