Опрос: 66% россиян готовы оформить кредитные каникулы при снижении дохода Россиян беспокоит отражение информации о каникулах в кредитной истории

Москва21 сен Вести.В условиях снижения дохода 66% россиян готовы воспользоваться кредитными каникулами, при этом 34% из них сделали бы это в случае потери работы или другого источника дохода. Об свидетельствуют итоги опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы имеются в распоряжении ТАСС).

В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов.

29% респондентов считают возможность оформления кредитных каникул уместной в случае болезни, вызвавшей временную нетрудоспособность. При этом 26% попытались бы оформить кредитные каникулы в случае развода, а 11% - при рождении ребенка говорится в сообщении

По данным опроса, 13% респондентов считают оптимальными 4-5 месяцев для отсрочки, а 22% хотели бы использовать максимально возможный срок в 6 месяцев.

При этом россияне опасаются, что из-за временных каникул общий срок возврата кредита увеличится. Заемщиков беспокоит, что во время отсрочки проценты продолжают начисляться. Такая мера дает передышку, но не отменяет долг.

Еще 12% россиян волнует отражение информации о каникулах в кредитной истории.