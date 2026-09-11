Москва11 сен Вести.Кредитные каникулы стали более популярными, чем реструктуризация долга, поскольку в текущих условиях они оказались более выгодными. Об этом изданию MK.RU заявил член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при Комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин.

Газета отмечает, что на реструктуризацию долгов спрос упал до минимума с конца 2024 года, а на кредитные каникулы рекордно вырос.

По мнению Тумина, это демонстрирует, что механизм каникул выполняет функцию, задуманную государством, – дать понятный, предсказуемый и не портящий кредитную историю выход при временном ухудшении финансового положения.

С точки зрения заемщика, [этот инструмент] объективно выгоднее. Каникулы дают отсрочку платежа до шести месяцев без пеней, штрафов и негативного следа в кредитной истории, тогда как индивидуальная реструктуризация от банка такую историю, как правило, ухудшает и может затруднить получение новых кредитов в будущем. Показательно, что этот баланс выгоден и банкам: реструктуризация по собственной программе требует создания дополнительных резервов и хуже сказывается на регуляторной оценке качества ссуды, тогда как режим оценки риска при законных каникулах мягче объяснил Тумин

Ранее президент организации "Опора России" Александр Калинин сообщил, что ЦБ РФ выпустил письмо о предоставлении кредитных каникул предпринимателям с маркетплейсов, которые пострадали от действий киевского режима. Кроме того, правительство решило перенести им налоги и страховые взносы на год.