Москва30 окт Вести.Американский актер Нед Люк, озвучивший одного из протагонистов Grand Theft Auto V Майкла де Санту, предложил Москву в качестве места действия одной из будущих игр серии GTA.

Люк прибыл в столицу как гость Московской международной недели видеоигр. Мероприятие проходит с 29 октября по 1 ноября.

Москва прекрасно бы подошла для GTA. Но необходимо сюда, конечно, заехать и все исследовать, потому что в этих играх делается все точно так же, как в реальном городе. Логистически это было бы достаточно сложно сделать. Но вообще мысль отличная, это было бы здорово приводят его слова в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ)

По признанию актера, он впервые оказался в Москве, и город произвел на него положительное впечатление. Особенно Люк отметил исторические здания, атмосферу столицы и ее жителей.

Здесь достаточно круто. Прекрасные здания, старинные. Чувствуется дыхание истории, много интересных людей сказал Люк

Grand Theft Auto VI, очередная часть серии GTA, выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ранее россиянам советовали не оформлять фиктивный больничный на день релиза игры.