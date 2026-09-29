МУС: новая сессия Ассамблеи пройдет не в Нью-Йорке, а в Гааге

Сессия Ассамблеи стран МУС пройдет в Гааге вместо Нью-Йорка МУС: новая сессия Ассамблеи пройдет не в Нью-Йорке, а в Гааге

Москва29 сен Вести.Новая сессия Ассамблеи стран-участниц Римского статута о Международном уголовном суде (МУС) пройдет в нидерландском городе Гаага вместо традиционного проведения в американском Нью-Йорке. Об этом заявили в пресс-службе инстанции.

Уточняется, что решение принято из-за опасений, связанных с ограничениями на участие, обусловленными местом проведения сессии.

Бюро Ассамблеи государств-участников решило, что 25-я сессия Ассамблеи, которая обычно проходит в Нью-Йорке, будет перенесена в Гаагу отмечается на сайте МУС

Мероприятие пройдет с 30 ноября по 7 декабря.

20 сентября сообщалось, что администрация президента США готовит масштабные санкции против МУС, которые могут серьезно ограничить его работу. Суд может лишиться возможности проводить операции в долларах, что существенно ограничит его доступ к мировой финансовой системе.