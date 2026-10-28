Главу UFC Уайта призвали провести турнир в Москве в 2027 году Глава федерации самбо призвал Уайта провести турнир UFC-2027 в Москве

Москва28 окт Вести.Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков выступил с призывом к руководителю Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) Дэйне Уайту организовать турнир в Москве в 2027 году.

В качестве возможной площадки Шестаков назвал Международный центр самбо в Лужниках. Глава FIAS предложил организовать для Уайта ознакомительную поездку и показать арену.

В своем обращении Шестаков напомнил, что ранее сам Уайт признался, что видит смысл в проведении турнира UFC в России, и эти нашли отклик среди российских любителей смешанных единоборств.

UFC в 2018 и 2019 годах провел в России три официальных мероприятия: два в Москве и одно — в Санкт-Петербурге.