Москва9 ноя Вести.Выход GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games в Великобритании обойдется местным компаниям в 12 млн фунтов стерлингов (свыше 16 млн долларов) из-за массовых заявлений сотрудников об отпусках, взятых для того, чтобы поиграть в долгожданную игру. Об этом пишет издание Sun.

Выход GTA VI запланирован на 19 ноября​​​.

Выход GTA VI обойдется руководству [компаний Великобритании] в 12 млн фунтов, поскольку сотрудники взяли 83 тысячи дней отпуска, чтобы поиграть в долгожданную игру говорится в материале газеты

По информации британской системы отслеживания отсутствия сотрудников BrightHR, в ноябре и декабре текущего года служащие компаний страны подали заявлений в общей сложности на 83 тысячи дней отпуска по причинам, связанным с выходом игры.

Издание пишет, что только в день релиза GTA VI прогнозируемые убытки британских компаний могут составить 3,14 млн фунтов стерлингов (порядка 4,2 млн долларов). Кроме того, уточняет газета, многие сотрудники пригрозили увольнением в случае, если руководство не предоставит им отпуск.

Разработка GTA VI обошлась Rockstar Games в рекордную сумму в 1,5 млрд долларов. Прогнозируемый размер потерь для британских компаний в 16 млн долларов после запуска игры является значительным для небольшого промежутка времени, пишет газета, ссылаясь на главу BrightHR Алана Прайса.

Что известно о системных требованиях GTA VI, какие технологии она поддерживает и выйдет ли игра на ПК – читайте в материале.