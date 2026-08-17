Сотни камер простаивают в "супертюрьме" Британии из-за нехватки персонала Telegraph: из-за нехватки персонала в тюрьме Millsike пустует 350 камер

Москва17 авг Вести.Новая "супертюрьма" HMP Millsike, открытая в Британии в марте 2025 года в рамках инвестпроекта стоимостью 400 млн фунтов стерлингов (45,67 млрд руб.), остается почти пустой, сообщает газета The Telegraph.

Причиной стала нехватка тюремного персонала, из-за чего пустуют 350 камер. Тюрьма рассчитана на 1,5 тыс. заключенных, однако руководство учреждения не может укомплектовать штат необходимым количеством сотрудников.

Проблема носит системный характер. Администрация набирает и обучает персонал, но вскоре после начала работы многие сотрудники увольняются, отмечает The Telegraph.

Ситуация напоминает "ванну, в которой на полную открыт кран, но вынута пробка", добавляет газета.

Наряду с кадровым кризисом HMP Millsike сталкивается с другими трудностями. Так, надзорные органы обеспокоены условиями содержания в тюрьме, в том числе большим количеством нападений и распространением наркотиков.

Бывший начальник тюрьмы Иэн Ачесон призвал власти создать "национальную чрезвычайную рабочую группу" с особыми полномочиями. Такая мера поможет найти дополнительные места для заключенных и предотвратить досрочное освобождение опасных преступников. Для этого потребуются "политическая воля и готовность к риску", считает Ачесон.

По данным Daily Mail, в Британии из-за повреждений или необходимости ремонта не используют тысячи камер. Это приводит к парадоксальной ситуации: ввиду переполненности других тюрем власти реализуют программу досрочного освобождения заключенных.

The Telegraph сообщала, что с января по март 2026 года количество возвращенных в тюрьму преступников впервые превысило количество освобожденных - 13193 против 12977. В Англии и Уэльсе один из семи заключенных – это возвращенный в тюрьму преступник.

Для увеличения вместимости тюрем​​​ премьер-министр Британии Эндрю Бернем поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные с 2005 года по 2012 год.

Бернем анонсировал запуск самой масштабной со времен викторианской эпохи программы строительства исправительных учреждений.