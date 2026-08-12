СМИ сообщили о первой неудаче Бернема на посту премьера Британии Telegraph: новый премьер Британии Бернем провалил первое испытание на лидерство

Москва12 авг Вести.Премьер-министр Британии Энди Бернем не справился с первым серьезным испытанием на своем посту, пишет газета The Telegraph.

Газета связывает провал Бернема с его неоднозначной позицией по вопросу досрочного освобождения преступников, которые убили полицейского Эндрю Харпера в 2019 году.

Столкнувшись с первым настоящим вызовом со времени вступления в должность, премьер потерпел неудачу отмечает The Telegraph

Бернем несколько раз менял свою точку зрения по упомянутому вопросу. Сперва он приостановил решение о досрочном освобождении всех преступников в стране, но через две недели принял другое решение, ограничив освобождение лишь осужденных за сексуальные преступления.

После волны критики Бернем вновь изменил позицию, заявив о возможности оставить этих преступников за решеткой, но не привел подробностей.

Такая головокружительная смена позиций вряд ли выглядит как твердое руководство пишет The Telegraph

Мать погибшего полицейского назвала эту неопределенность в отношении убийц ее сына "настоящей пыткой".

В августе 2019 года 28-летний Эндрю Харпер погиб при исполнении служебных обязанностей во время задержания группы подростков, совершивших кражу квадроцикла в Беркшире. Трое преступников приговорены в общей сложности к 42 годам тюремного заключения.

Министерство юстиции Британии уведомило 7 тыс. жертв преступлений о том, что осужденные по их делам могут досрочно выйти на свободу из-за переполненности тюрем.