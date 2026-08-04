Премьер Британии ушел в отпуск спустя две недели после вступления в должность

Британский премьер ушел в отпуск через две недели после вступления в должность Премьер Британии ушел в отпуск спустя две недели после вступления в должность

Москва4 авг Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм взял отпуск, проработав на новой должности всего две недели.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на представителя канцелярии Даунинг-стрит. Отпуск премьера продлится до конца текущей недели. В это время Бернэм будет оставаться на связи с чиновниками и получать правительственные отчеты. Где именно глава правительства и его семья проведут отпуск, в канцелярии раскрывать отказались.

В окружении Бернэма объяснили его уход на отдых объективными обстоятельствами: перед тем как занять кресло премьера, политик провел кампанию по избранию в нижнюю палату парламента, а затем интенсивно готовился к вступлению в должность. В отсутствие премьера исполнять его обязанности в качестве старшего члена правительства будет канцлер герцогства Ланкастерского и первый государственный секретарь Луиз Хейг.

Критики премьера немедленно воспользовались случаем для атаки на политика. Депутат от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон заявил, что Бернэм "проработал всего две недели — и с него уже хватит".

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56-летний Бернэм избрался в Палату общин 18 июня, победив на довыборах в одном из манчестерских округов. 17 июля он без конкурентов возглавил Лейбористскую партию — ни один другой претендент так и не решился вступить в гонку, а его кандидатуру поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы.

20 июля Бернэм официально стал премьер-министром Великобритании, сменив Кира Стармера, которого однопартийцы вынудили уйти в отставку после "разгромного" поражения лейбористов на майских муниципальных выборах.