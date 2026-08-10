Москва10 авг Вести.Британские власти опасаются, что тюрьмы в стране переполнятся из-за большого числа досрочно освобожденных заключенных, возвращающихся под стражу, сообщает издание Telegraph.

Газета уточняет, что за последний год в тюрьмы Великобритании были возвращены более 51 тысячи ранее освобожденных преступников.

Существует риск, что значительное количество мест в тюрьмах, которые освободились благодаря лейбористской программе досрочного освобождения, будет снова занято из-за рекордного числа заключенных, нарушивших условия освобождения или совершивших повторное преступление говорится в материале

В июне газета Daily Mail написала, что Министерство юстиции Великобритании уведомило свыше семи тысяч жертв преступлений о том, что осужденных по их делам могут досрочно выпустить на свободу из-за переполненности тюрем. Первая волна освобождений, как уточнялось, начнется 2 сентября.