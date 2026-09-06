Москва6 сен Вести.Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover вынужденно уволит 4 тысячи своих сотрудников на фоне падения продаж и последствий введения торговых пошлин со стороны США. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на компанию.

Сообщается, что во втором квартале 2026 года выручка производителя упала почти на 10%.

Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover сократит 4 000 рабочих мест на фоне растущих издержек, падения объемов продаж и последствий введения пошлин [со стороны США в размере 10%] говорится в публикации

Официально о сокращениях сообщат в понедельник, 7 сентября. Работников будут увольнять поэтапно на протяжении двух лет. По подсчетам компании, данный шаг позволит сократить издержки на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2,3 миллиарда долларов).

Ранее автоконцерн Volkswagen объявил, что закроет 4 завода в Германии и сократит 50 тысяч человек. Также Volkswagen принял решение о ликвидации марки Seat к концу 2029 года.