Больше 1,3 млн машин Jeep отзывают в мире из-за дефекта в рулевом управлении Дефект рулевого управления привел к отзыву свыше 1,3 млн машин Jeep в мире

Москва9 июн Вести.Автопроизводитель Stellantis отзывает свыше 1,3 миллиона машин марки Jeep из-за дефекта, угрожающего возгоранием в системе гидроусилителя руля, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о внедорожниках Jeep Wrangler и пикапах Jeep Gladiator 2021-2025 годов выпуска.

"…Проводка насоса электрогидравлического усилителя рулевого управления может перегреться и потенциально привести к возгоранию автомобиля, даже если автомобиль припаркован с выключенным зажиганием отмечается в сообщении

Всего отзывается 1 миллион 77 тысяч машин в США, более 199 тысяч в Канаде и почти 150 тысяч на других рынках. Дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят поврежденные компоненты.

В апреле автоконцерн Geely сообщал об отзыве 38,9 тысячи автомобилей Atlas в России.