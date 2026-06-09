Москва9 июнВести.Автопроизводитель Stellantis отзывает свыше 1,3 миллиона машин марки Jeep из-за дефекта, угрожающего возгоранием в системе гидроусилителя руля, сообщает агентство Reuters.
Речь идет о внедорожниках Jeep Wrangler и пикапах Jeep Gladiator 2021-2025 годов выпуска.
"…Проводка насоса электрогидравлического усилителя рулевого управления может перегреться и потенциально привести к возгоранию автомобиля, даже если автомобиль припаркован с выключенным зажиганиемотмечается в сообщении
Всего отзывается 1 миллион 77 тысяч машин в США, более 199 тысяч в Канаде и почти 150 тысяч на других рынках. Дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят поврежденные компоненты.
В апреле автоконцерн Geely сообщал об отзыве 38,9 тысячи автомобилей Atlas в России.