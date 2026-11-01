В Британии высказались за пересмотр "провальной сделки" по Brexit Власти Великобритании намерены пересмотреть сделку по Brexit

Москва1 ноя Вести.Британские власти собираются улучшить условия соглашения с Брюсселем о выходе Великобритании из состава Евросоюза (ЕС) – так называемом Brexit. Об этом следует из заявления главного секретаря казначейства Соединенного Королевства Эммы Рейнолдс в эфире телеканала Sky News.

Прошло уже 10 лет со дня референдума о Brexit, и я считаю правильным начать диалог с британским народом о том, какие существуют варианты сказала она

Рейнолдс уточнила, что считает главным приоритетом для властей Великобритании 20 ноября. По ее словам, страну ждет важный саммит с Евросоюзом, на котором Великобритания собирается "улучшить провальную сделку по Brexit, доставшуюся нам в наследство" от тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона.

Рейнолдс полагает, что именно данное соглашение вызвало "дополнительные препятствия и барьеры на границе", из-за чего каждая седьмая британская экспортирующая компания полностью отказалась отправлять свои товары в европейские страны.

Вместе с тем политик уточнила, что до новых выборов, намеченных на 2029 год, исключается возможность возвращения в ЕС, в Таможенный союз или на единый рынок, а также восстановление свободы передвижения.

В июне 2026-го был проведен референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза, а в 2020 году страна официально покинула состав ЕС.