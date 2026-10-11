Премьер Британии Бернем заявил о вмешательстве России в референдум по Brexit

Премьер Британии заявил о вмешательстве России в голосование по Brexit Премьер Британии Бернем заявил о вмешательстве России в референдум по Brexit

Москва11 окт Вести.Голосование о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) в 2016 году состоялось якобы при вмешательстве России, заявил премьер-министр Британии Энди Бернем.

Как сообщалось, Бернем признал, что выход страны из ЕС принес больше вреда, чем пользы, и анонсировал новые подходы к развитию отношений с объединением.

Когда я пришел на Даунинг-Стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум. И получил четкий ответ, да, было передает его слова Daily Mail

Ранее президент Франции Макрон пригласил Британию обратно в ЕС.