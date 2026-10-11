Москва11 октВести.Голосование о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) в 2016 году состоялось якобы при вмешательстве России, заявил премьер-министр Британии Энди Бернем.
Как сообщалось, Бернем признал, что выход страны из ЕС принес больше вреда, чем пользы, и анонсировал новые подходы к развитию отношений с объединением.
Когда я пришел на Даунинг-Стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум. И получил четкий ответ, да, былопередает его слова Daily Mail
Ранее президент Франции Макрон пригласил Британию обратно в ЕС.