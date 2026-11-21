The Times: премьер Великобритании Бернэм хочет вернуть страну в состав ЕС Британский премьер Бернэм глубоко убежден в необходимости вернуть страну в ЕС

Москва21 ноя Вести.Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем хочет, чтобы страна вернулась в Евросоюз (ЕС).

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник.

Он хочет возвращения в Евросоюз. Такова правда. Он искренне и глубоко в это верит и считает, что его позиция соответствует общественным настроениям сказал собеседник издания

В материале The Times также упоминается некий “договор” между Лондоном и ЕС. Стороны якобы условились упростить торговлю, поездки, а также предоставить европейцам возможность учиться и работать в Великобритании по "облегченным" визам.

В последний момент, по данным издания, Евросоюз поставил ультиматум. Все эти плюсы заработают только в том случае, если Лондон за полгода согласится сравнять стоимость обучения в вузах для студентов из ЕС с ценой для самих британцев. Для бюджета Британии это обернется потерей 450 млн фунтов в год, поэтому Бернем отказался.

Бывший главный переговорщик британского правительства по Brexit Дэвид Фрост позже осудил решение премьер-министра и назвал это "очевидным предательством".

Ранее стало известно, что Великобритания и США создадут альянс в области ИИ.