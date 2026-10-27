Москва27 октВести.Власти Великобритании ведут переговоры с Евросоюзом (ЕС) о возвращении режима свободного перемещения. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.
Великобритания ведет переговоры с ЕС о потенциальном возвращении к свободному перемещению и других вариантах для сближенияговорится в публикации
По словам собеседников издания, переговоры ведутся через "дипломатические каналы". Лондон и ЕС обсуждают несколько вариантов, о них подробнее расскажут через несколько недель.
Ранее политолог Геворг Мирзаян оценил вероятность распада Великобритании и последствия желания частей страны выйти из состава королевства, но попасть в ЕС.