Times: Великобритания ведет с ЕС переговоры о свободном перемещении

Британцы пытаются договориться с ЕС о свободном перемещении Times: Великобритания ведет с ЕС переговоры о свободном перемещении

Москва27 окт Вести.Власти Великобритании ведут переговоры с Евросоюзом (ЕС) о возвращении режима свободного перемещения. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

Великобритания ведет переговоры с ЕС о потенциальном возвращении к свободному перемещению и других вариантах для сближения говорится в публикации

По словам собеседников издания, переговоры ведутся через "дипломатические каналы". Лондон и ЕС обсуждают несколько вариантов, о них подробнее расскажут через несколько недель.

Ранее политолог Геворг Мирзаян оценил вероятность распада Великобритании и последствия желания частей страны выйти из состава королевства, но попасть в ЕС.