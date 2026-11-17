Премьер Великобритании хочет перезаключить сделку по Brexit на новых условиях Великобритания начинает переговоры с ЕС о пересмотре сделки по Brexit

Москва17 ноя Вести.Правительство Великобритании приступает к переговорам с Европейским союзом (ЕС) о перезаключении сделки по Brexit на лучших условиях. Об этом сообщил британский премьер-министр Энди Бернем во время традиционного ежегодного приема, который устраивает лорд-мэр Лондона. Трансляция мероприятия велась на телеканале Sky News.

По словам главы британского правительства, уже на следующей неделе в парламент будет внесен соответствующий законопроект о пересмотре соглашения по Brexit.

Это демонстрирует наш новый подход. Не конфронтационный, без сжигания мостов. Напротив, конструктивный и позитивный, чтобы достичь решения, выгодного как Великобритании, так и ЕС заявил Бернем

Переговоры между Великобританией и ЕС пройдут в Брюсселе в рамках двустороннего саммита, который запланирован на 20 ноября. По информации Sky News, Бернем рассчитывает заключить ряд соглашений с ЕС в таких областях, как поставки продовольствия, торговля эмиссионными квотами и перемещение молодежи.

Великобритания приняла решение о выходе из ЕС 10 лет назад. В июне 2016 года состоялся общенациональный референдум, по итогам которого страна покинула Еврозсоюз в ночь на 1 февраля 2020 года. Позже Великобритания и ЕС заключили сделку с целью регулирования взаимоотношений после Brexit, которая предусматривала, в том числе, создание зоны свободной торговли и возможность безвизового пребывания граждан Великобритании в ЕС в течение 90 дней.

Ранее главный секретарь казначейства Великобритании Эмма Рейнолдс призвала пересмотреть условия "провальной сделки" по Brexit.